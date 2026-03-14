「投資」と聞くと、真っ先に「儲ける」というワードを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし、投資の目的は短期的な儲けを得ることだけではありません。「リスク低減」という目的もあるのです。ここでは、投資初心者に向け、「儲ける」ための投資と、「リスク低減」を目的とした投資について見ていきます。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。儲けるための投資か、リスク回避のための投資か投資の目的としては、「儲