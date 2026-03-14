◇F1第2戦中国GPスプリント（2026年3月14日上海国際サーキット＝1周5.451キロ×19周）今季最初のスプリントレースが行われ、開幕戦オーストラリアGPを制したメルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がポール・ツー・ウインを飾り、22年ブラジルGP以来となるスプリント通算2勝目を挙げた。6番手から出たフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が2位。同僚のルイス・ハミルトン（英国）が3位に入った。4番手から好