俳優の水沢エレナ（33）が14日、離婚を公表した。自身のインスタグラムで明らかにした。【写真】愛犬との日常を伝え近況報告する水沢エレナ水沢はインスタのストーリーで「私事で大変恐縮ではございますが、昨年離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。続けて「今後もより一層努力を重ね、精進してまいります。変わらず温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。水沢は、1992年3月21日生ま