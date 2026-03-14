グラビアアイドルの天羽希純が、『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 天羽希純「明るいドラマ」』を発売。その掲載カットの一部が公開された。 本作は、週刊 SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。リビングやお風呂ではしゃぐ彼女を堪能することが出来るカットが多数掲載。 バストにヘッドフォンを当てたドアップ、というインパクト大のカット、ログインして