「FRUITSZIPPER」の鎮西寿々歌（27）が14日に自身のX（旧ツイッター）を更新。“恐怖体験”を明かした。「え、こわい」と書き出した鎮西。「昨日湯船張って寝たのに朝起きたら、全部お湯無くなってた。排水栓閉めたままだったのに。なんで、、、」と不可解な現象に見舞われたと報告した。これにファンは「普通に怖いです」「寝ぼけて飲み干したのでは」「妖怪の仕業ですか…」「浴槽のパッキンが駄目になっていないですか