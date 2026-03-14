アメリカのトランプ大統領は13日、イスラエルと始めたイランへの軍事作戦について、「必要な限り続けるつもりだ」と述べ攻撃を続ける考えを示しました。トランプ大統領：（Q.戦争はいつまで続くか？）それは言えない。もちろん私なりの考えはあるが、言って何の意味がある？必要な限り続けるつもりだ。イランは壊滅的な打撃を受けている。トランプ大統領は、イランへの軍事作戦について「必要な限り続けるつもりだ」と述べ攻撃を続