1930年代にアメリカで誕生し、日本では「ベティちゃん」と親しまれていたアニメーションキャラクター「ベティー ブープ」を主役としたミュージカル『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』が、2026年5月より日本での上演が決定した。【写真】ジェリー・ミッチェルさんと礼真琴さん本作の主役、世界中で愛され続けるアニメーション映画スター、ベティ・ブープを礼真琴が演じる。『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル