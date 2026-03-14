コシノヒロコ展実行委員会は、2026年5月26日(火)から7月26日(日)まで、東京都現代美術館にて『(UN)KNOWN HIROKOKOSHINO ―新説／真説コシノヒロコ―』を開催する。【写真】50年以上ファッション業界で活躍し続けてきたコシノ三姉妹本展は、世界的ファッションデザイナーとして知られるコシノヒロコの活動を、ファッションの領域にとどまらず、絵画、書、音楽、映像、空間表現にまで約200点におよぶ作品・資料を通じて紹介。コシノ