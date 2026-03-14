All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、千葉県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「千葉県の駅」ランキングの結果をご紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2位：鰭ヶ崎（56票）2位にランクインしたのは、流鉄流山線の「鰭ヶ崎（ひれがさき）」駅です。流山市に位置するこの駅は、かつてこの地に飛来した大きな魚の「鰭（ひれ）」にま