占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。金運アップの「窓＆鏡磨き」について解説します。曇っていると金運が下がってしまうあなたの家の窓は、ピカピカでしょうか？鏡はいかがですか？ ツヤツヤ、ピカピカでしょうか？実はこれらが曇っていると、それだけで金運が下がってしまいます。曇りガラスはどうなの？とツッコミが入りそうですが、曇りガラスだって、磨けばキレイになるでしょう？表面に汚れがなく