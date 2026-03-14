ロッテは14日、同日にZOZOマリンスタジアムで木村優人投手がオリジナルの「プロフェッショナルガム」を制作するため、好みのガムの形状・硬さ・香味を選びカスタマイズする“ガムセレクト”を行ったと発表した。「プロフェッショナルガム」は、東京歯科大学 口腔健康科学講座スポーツ歯学研究室の武田友孝客員教授（日本スポーツ協会公認スポーツデンティスト）の監修のもと、さまざまなアスリートに向けて提供しているガム。