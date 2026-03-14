楽天は14日、楽天イーグルス グッズショップ スタジアム店およびオンラインショップにて、『マエケン画伯』グッズを販売することになったと発表した。プロ野球選手でありながら、その卓越した絵の才能で多くのファンを魅了し、「画伯」との呼び声も高い前田健太。昨年12月に行われた入団会見では、集まった報道陣へ球団公式マスコットのクラッチ、クラッチーナを描いたTシャツをサプライズプレゼントし、ファンの皆さまからグ