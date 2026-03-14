障害者福祉への関心を深めてもらいたいと、高梁市で12日、福祉サービス事業所などで作られた商品の販売会が開かれました。 【写真を見る】障害者福祉への関心を深めて高梁市で福祉サービス事業所で作られた商品の販売会 スーパーの一角に作られた会場には、市内６か所の福祉サービス事業所などで働く人が育てたシイタケなどの食料品や手づくりの雑貨が並びました。高梁市で開かれた「たかはしの