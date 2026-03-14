米国とドミニカ共和国がWBCで4強入り13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝2試合が行われ、ドミニカ共和国と米国がベスト4進出を決めた。両国は15日（同16日）の準決勝で決勝進出をかけて激突。スター軍団同士の対戦に「夢みたい」「日本戦より注目かも」とファンが興奮している。米国代表は13日（同14日）、準々決勝でカナダと対戦。終盤にカナダの追い上げにあうも、6投手の継投でリー