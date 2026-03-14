「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、3月下旬から、30周年を迎える『ポケットモンスター』をデザインした新作コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】ピカチュウやカビゴンもかわいい！新作ウェア全10種詳細■水彩タッチのアートの表現をそのまま使用今回登場するのは、『ポケモン』の原点となる初代作品をテーマに、当時の水彩タッチのアートの表現をそのまま使用したウェア