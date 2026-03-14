けさ早く、JR東海道線の貨物列車から煙が出ているのが見つかり、岐阜駅と大垣駅の間で一時、運転見合わせになりました。 【写真を見る】走行中の貨物列車から煙 この影響でJR東海道線「岐阜～大垣」の区間で一時運転見合わせ 約２時間後に運転再開 きょう午前4時半ごろ、岐阜市の岐阜貨物ターミナル駅で、走行していた貨物列車の車両から煙が出ているのが見つかりました。この点検のため、JR東海道線は岐阜駅と大垣