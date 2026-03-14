ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が、痛烈なアーセナル批判に関して弁明した。英衛星放送『Sky Sports』が報じている。三笘薫を擁するブライトンは、今月４日にプレミアリーグ首位のアーセナルと対戦し、０−１で敗れた。ヒュルツェラー監督は試合前にも、ミケル・アルテタ監督のチームの時間稼ぎに苦言を呈していたなか、試合後により一層不満を露わにし、問題を追及した。「プレミアリーグはルールを見つけなけれ