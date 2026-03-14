県立高校再編をめぐって、県教育委員会は統合の対象となっている東広島市の河内高校の地区で説明会を開催しました。再編の対象校がある地域での説明会は初めてです。 東広島市の河内高校をめぐっては県教委が進める県立高校の再編実施計画の素案で、同じ東広島市の賀茂高校と統廃合する方針が示されています。 説明会には地元住民ら約６０人が参加し「統合することで河内地区の過疎化といったどのような影響が出るのか考えている