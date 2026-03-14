おいしいシイタケを家庭で育てようと、三次市内の農家で原木に菌を打ち込む春駒打ちの作業が行われました。 三次市穴笠町の農家の庭先には、ＪＡ三次・女性部家庭菜園グループのメンバーが集まり作業を行いました。 春駒打ちは桜の咲く時期までに菌を植えることをいいます。 ９０ｃｍほどのナラの原木に専用のドリルで深さ３ｃｍ程の穴をあけ、ジャンボシイタケの菌が固められた駒を１個ずつ詰めて行きます。 坂居