◇ワールドベースボールクラシック準々決勝ドミニカ共和国10-0韓国7回コールド（現地時間13日、マイアミ）3回、ドミニカ共和国の先頭打者、フアン・ソト選手がセンター前ヒットで1塁に出ると、続くゲレーロJr.選手がセンター方向へ長打を放ちます。1塁から一気に本塁を目指したソト選手。イ ジョンフ選手からの好送球が返ってきて、クロスプレーに。最初は左手でベースをタッチしようとしましたが、とっさの判断で、左手をひ