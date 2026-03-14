◇ファーム・リーグ巨人―オイシックス（2026年3月14日ジャイアンツタウンスタジアム）今季から3地区制となるファーム・リーグが14日、開幕する。巨人はオイシックスと戦い“開幕投手”は井上温大投手が上がる。井上は昨季終盤に左肘を痛めたの影響で、春季キャンプは故障班スタートだった。昨季は開幕ローテーション入りを果たすと20試合に登板して4勝8敗、防御率3・70だった。今季のファームは東地区が楽天、オイシ