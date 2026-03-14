Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は１４日、ＤＦ浦上仁騎（２９）が右太もも直筋を肉離れしたと発表した。１２日に札幌・宮の沢で行われた練習中に負傷し、１４日のＪ２・Ｊ３百年構想リーグのアウェー・磐田戦は欠場した。クラブは全治を明らかにしていない。今季はセンターバックとしてリーグ戦２試合に出場していた。