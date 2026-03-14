テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」（土曜・午前１１時半）は１４日、ＪＲ東日本がこの日から値上げしたことを報じた。番組では１９８７年に旧国鉄から民営化されてから初めてのことで初乗り料金は１６０円となったことを紹介。また前日１３日には定期券などを求める人が続出したことを伝えた。スタジオ出演した青学大・陸上部の原晋監督は「学生にとっては痛手ですよね。やはり定期券を買いますので、それだけ