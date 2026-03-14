カーリングの軽井沢国際選手権２日目（１４日、長野・軽井沢アイスパーク）の女子予選で、２０２５年日本選手権２位の北海道銀行が勝敗をタイに戻した。１３日の中部電力戦は０―９で敗れたが、この日のチーム御代田戦は前半の４エンド（Ｅ）を４―０で折り返す。第５Ｅに２点を許すも、第６Ｅに３点を追加して勝負あり。７―２で勝利を収め、通算成績を１勝１敗とした。セカンドを務めた中島未琴は「みんなでコミュニケーショ