◆オープン戦ＤｅＮＡ―ソフトバンク（１４日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡは１４日、横浜スタジアムでソフトバンクとオープン戦を行う。先発は３年連続の開幕投手に決定している東克樹投手。東は７日の楽天とのオープン戦（静岡）に先発し３回２失点。打線は今季から主将に再任した筒香嘉智内野手が、４番・三塁で先発出場する。試合開始は午後１時。先発メンバーは以下の通り。１（中）蝦名２（一）佐野３（指）宮崎４（三）筒