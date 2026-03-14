Vリーグ連覇を目指す、フラーゴラッド鹿児島。プレーオフ進出をかけて絶対に負けられない今季最後のホーム2連戦が、あす14日、始まります。 14日、今季最後のホーム2連戦を迎える、フラーゴラッド鹿児島。 東西18チームで争うVリーグで、フラーゴラッドは現在西地区現在3位。プレーオフに進めるのは、東西の上位2チームまで。その差は2勝分です。 そんな中