【モデルプレス＝2026/03/14】timelesz（タイムレス）の松島聡が3月12日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、注目を集めている。【写真】timeleszメンバー「色気にやられた」新ヘアが似合いすぎ◆松島聡、新ヘアスタイルに感嘆「ヘアメイクさんってすごい」松島は「今日は新しいヘアスタイルでの撮影でした」とコメントし、顔の半分ほどを覆う長さの、動きのあるウェーブが印象的なヘアスタイルを披露。柔らかく