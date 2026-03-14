自動車盗の被害が2年連続ワーストの愛知県、名古屋市港区で14日、盗難への対策などを呼びかけるイベントが開かれています。港区のポートメッセなごやで開かれているイベントには、愛知県警と保険会社が出展するブースが設けられ、警察から逃走中に事故を起こした盗難車のレクサスRXが展示されています。ブールでは愛車を盗難から守る対策などが紹介されていて、離れた場所から愛車が確認できるスマ