WBC(ワールドベースボールクラシック)の準々決勝が日本時間14日に2試合行われました。20チームが4つのプールに分かれて、総当たり戦の1次ラウンドを行い、各プール上位2チームが進出。日本はプールCを4連勝の首位突破でした。プールDを4連勝で首位通過のドミニカ共和国は、プールC2位の韓国に7回コールド勝利。2回、1アウト1塁から6番のカミネロ選手が低めのボールをレフト線へはじき返し、1塁からゲレーロJr.選手が好走塁で先制の