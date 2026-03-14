◇第6回WBC準々決勝韓国0―10ドミニカ共和国（2026年3月13日フロリダ州マイアミ）韓国がドミニカ共和国に投打とも圧倒され、準々決勝で敗退した。試合後の公式会見に臨んだ柳志荽監督（54）は「今日の試合について言えば、ドミニカ共和国が世界最高のチームであることを証明したと思います」と潔く完敗を認めた。実績、経験とも豊富なベテラン左腕がドミニカ共和国打線の迫力の前に沈んだ。MLB通算78勝の先発・