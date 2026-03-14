「ＷＢＣ・準々決勝、カナダ代表３−５米国代表」（１３日、ヒューストン）初の決勝トーナメント進出を果たしたカナダ代表が優勝候補の米国に惜敗。惜しくも大金星は逃したが、あきらめない反撃姿勢にスタンドから大きな拍手が送られた。序盤に１次ラウンドで防御率１・５０と出場国全体２位の投手陣が米国打線につかまった。初回にジャッジの二塁打からピンチを広げ、一ゴロ間に先制点を失うと、三回に失策から２点を奪われ