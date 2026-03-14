今回は、出産直後の妻に暴言を吐く夫に、唖然としたエピソードを紹介します。「息子に嫉妬しちゃって…」「私は助産師ですが、とある夫婦が健診に来るたびに、モヤモヤしていました。というのも、その夫婦の旦那さんは、奥さんに暴言を繰り返していたからです。お腹の子が男の子だと分かった旦那さんは、『チッ男かよ……』と舌打ちしていて、奥さんが気の毒でした。その後、奥さんは無事出産。そして、生まれてきた息子さんに初乳