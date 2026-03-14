3月8日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」最新作が放送された。車内で有吉弘行の隣の席になった町田和樹（エバース）のガチガチに緊張した様子に、スタジオは大爆笑に包まれ…。【映像】「意外だった」アカペラタイムで有吉も驚いた歌ウマメンバー今回のメモドライブには、有吉弘行のほか、あんり（ぼる塾）、エース（バッテリィズ）、橋本直（銀シャリ