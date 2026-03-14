vistlipが、4月1日にリリースするニューアルバム『DAWN』の詳細を発表。また、アルバム全曲試聴映像やリード曲「未明」のショートMV、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【映像あり】vistlip、ニューアルバム『DAWN』全曲試聴映像＆リード曲「未明」ショートMV） 本作には全13曲が収録され、リード曲となる「未明」を含む9曲が書き下ろしの新曲に。本