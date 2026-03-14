開催：2026.3.14会場：ダイキン・パーク結果：[カナダ] 3 - 5 [アメリカ]WBCの試合が14日に行われ、ダイキン・パークでカナダとアメリカが対戦した。カナダの先発投手はＭ・ソロカ、対するアメリカの先発投手はＬ・ウェブで試合は開始した。1回表、4番 Ｋ・シュワバー 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでアメリカ得点 CAN 0-1 USA3回表、5番 Ａ・ブレグマン 5球目を打ってサ