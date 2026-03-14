【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月にデビュー6周年を迎えたSixTONESのメンバーが、月替わりで登場する『CanCam』（小学館）のアニバーサリー連載「＃ストさんぽ」。 有楽町を舞台にした第1回の田中樹に続いて、3月23日発売の5月号の第2回は森本慎太郎が登場。 今回の街歩きの舞台は新横浜。森本が初めてコンサートを観た横浜アリーナがある思い出の地であり、その2年後にはジュ