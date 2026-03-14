トレード市場におけるラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）の人気が高騰している。米複数メディアが言及しており、メッツ、ダイヤモンドバックス、ロイヤルズ、ブレーブスの名前が浮上している。チーム再建中のカージナルスは、これまでの中心選手を次々放出。ヌートバーに関しても、夏のトレード期限までに移籍する可能性が高まっている。 ■「インパク