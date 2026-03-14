県内で初めて佐世保市の中学校に設置された夜間学級で13日、卒業式が行われました。 卒業式が行われたのは、佐世保市の祇園中学校です。 夜間学級は義務教育の新たな学びの場として全国で設置を進められていて、様々な事情で学校に十分に通えなかった人などが入学しています。 県内では今年度初めて、祇園中学校に設置され、10代から80代までの13人が入学し、このうち2人が希望した学び直しを修了しました。 (卒業生 奥 眞佐武