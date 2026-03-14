2025年8月、熊本市南区の川尻交番に走行中の車から火のついた爆竹を投げて爆発させた疑いで逮捕された20歳の男性と男子高校生が不起訴となりました。不起訴は12日付けで、熊本地検は理由を明らかにしていません。