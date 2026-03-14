春から夏向けの果物や野菜の生産計画を示す出荷大会が開かれました。大会には、熊本県内の生産者や市場関係者などが参加しました。JA熊本果実連によりますと、生産者の高齢化や半導体関連企業進出に伴う道路開発の影響で、スイカの作付面積と出荷量は前年より5%減っています。JAグループでは6月までに、スイカやメロンなど10万トンあまりを出荷し、360億円の販売を目指します。