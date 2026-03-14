フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が13日、自身のインスタグラムを更新。先輩アナたちとのショットを披露した。「久しぶりの朋子さん会えてうれしいーー！！アナウンス部へ連れて行っちゃいました」と元同局でフリーの本田朋子アナウンサー、同局の遠藤玲子アナウンサーとのスリーショットを公開した。「メイクルームで会った玲子さんもスポーツを担当していた当時、2人とはいろんな現場へ行きました！懐かしいな