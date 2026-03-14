4人組ダンス&ボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのSUZUKA（24）が14日、自身のインスタグラムを投稿。セーラー服を脱いだ“話題”のグラビアについて、撮影前のメンバーの反応を明かした。【写真】印象ガラリ…！セーラー服を脱いだSUZUKAの“別人級”ショットSUZUKA は12日発売の女性ファッション誌『GINZA』4月号で表紙と巻頭ファッションストーリーに初登場。特集テーマは「春ファッションで私が変わる！」で、