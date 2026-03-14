ソフトバンクの柳田悠岐外野手が14日、首の張りで別メニュー調整となった。この日DeNA戦が行われる横浜スタジアムには姿を現したが大事を取った。2月末にも首の張りで台湾遠征に同行せず宮崎に残留している。小久保監督は「今日は無理して試合に出ることはないということで。ちょっと（首の張りと）付き合いながらになるんじゃないですかね」と説明した。