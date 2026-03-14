料理研究家のみきママこと藤原美樹さんが自身のインスタグラムを更新。今年の管理栄養士国家試験について、必要な実習日数が不足したため、最終的に受験資格を得られなかったことを明かしました。 【写真を見る】【みきママ・藤原美樹】管理栄養士国家試験の受験資格を失い涙「実習の日数が足りなくなってしまいました」みきママさんはその理由について「これまで4年間、勉強をしてきたのにも関わらず、国家試験を受けるため