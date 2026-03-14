第49回日本アカデミー賞授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われた。映画「爆弾」に出演した俳優佐藤二朗（56）は最優秀助演男優賞を獲得。スピーチでは自身の複雑な胸中と受賞の喜びを明かした。「泣くな、これ…こんなに泣くかな！いやぁ…泣くねぇ、これ。これは、泣くなぁ…」と切り出した。「個人的なことを言うと正直、ここ最近、日本映画を、あまり見ていなくて。その理由は、とても恥ずかしいもの。僕