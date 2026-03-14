第49回日本アカデミー賞授賞式が3月13日に開催され、豪華俳優陣が華やかな装いで登場。映画祭のオープニングを彩ったレッドカーペットのスタイルを一挙紹介！【フォト集】長澤まさみ、北川景子ら豪華共演＜日本アカデミー賞＞レッドカーペットのルックをチェック！日本の実写興行収入の記録を塗り替え、今回の日本アカデミー賞で10冠に輝いた『国宝』から優秀助演女優賞に選ばれた3人は、作品に合わせて、三者三様の艶やかな和