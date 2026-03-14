お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが12日までに自身のInstagramを更新。ハイレイヤーを入れたという最新ショットに「ほんまに可愛い」といった反響が寄せられた。 【写真】「色気がすごい」モード系メイクとタイトな衣装で魅せるゆめっちゆめっちは「ハイレイヤーゆめっちになりました！」と報告。「はぁあ見惚れちゃうね 好」「あーしの担当者カリスマすぎ」とその仕上がりを満足気に語っている。コメント欄には「ほん