WBC準々決勝、韓国はドミニカにコールド負けワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で17年ぶりに1次ラウンドを突破した韓国は13日（日本時間14日）、米フロリダ州マイアミで行われた準々決勝でドミニカ共和国と対戦した。ドジャースなどで活躍した38歳のリュ・ヒョンジン投手（ハンファ）がマウンドに上がったものの、2回途中で降板。チームが0-10で敗れた試合後には、これが最後の代表活動になるとして、目に涙を浮かべた。