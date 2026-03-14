平祐奈主演のドラマ『物産展の女〜高崎編〜』が、テレビ東京ほかにて3月3124時30分に放送されることが決まった。2025年1月放送された『物産展の女〜宮崎編〜』の続編。【写真】平祐奈＆山口紗弥加＆杢代和人が続投！ソロショットも公開桑野一弘による小説を実写化した本作は、物産展開催のため“見つける”を生業とする食品バイヤーという職業にスポットを当て、物産展開催の裏側で繰り広げられる知られざるヒューマンドラマ