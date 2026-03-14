神はサイコロを振らないが、4月15日にリリースする3rdアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』の収録内容を解禁した。さらに、全13曲を最速で少しずつ楽しむことができるティザー映像も公開された。全形態のCDに収録される13曲のうち、新曲は5曲収録されており、2025年に開催された＜Hall Tour 2025 “Lovey Dovey City”＞でも印象的でユニークな側面を魅せた「ちょっとだけかゆい」や、2026年2月に福岡KANOA MEGA BROCK FES 2026に